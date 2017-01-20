Okullarda Karne Heyecanı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki 27 bin 526 öğrenci karne sevinci yaşadı.



Silvan Kazım Karabekir İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler, karnelerini Silvan Kaymakamı Adem Çelik'in elinden aldı.



Kaymakam Çelik, öğrenci, öğretmen, veli ve emeği geçen herkesi tebrik ederek, öğrencilerden tatilde dinlenirken kitap okumalarını istedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Seyithan Güzel ise, ilçe merkezi ve köylerde bin 45 derslikte bin 500 öğretmenin görev yaptığını ve 27 bin 526 öğrencinin karne aldığını belirtti.



Güzel, tüm öğrenci ve öğretmenlerin güzel ve huzurlu bir sömestr tatili geçirmesini diledi.



Konuşmaların ardından Çelik ve Güzel, öğrencilere karnelerini dağıttı.