Okullarda Karne Heyecanı

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Mesajında, velilerin çocuklarının eğitimlerine yönelik ilgi ve alakalarının başarıyı artıracağını belirten Çiftci, öğrencilerin başarısının karne notlarından ibaret görülmemesi gerektiğini vurguladı.



Çiftci, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Evlatlarımızın başarılı bir öğrenci olabilmesi kadar iyi, nitelikli bir insan olarak yetişmesi de bizim için çok önemli. Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Gerçek başarı ikisini birleştiren başarıdır. Bu ülkenin yarınları sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihine, milletine ve devletine sahip çıkan gençler olarak yetişeceksiniz. İnsan, mukaddesatı olandır. Mukaddesatımızı ve bizi biz yapan değerlerimizi sizler koruyacak, ülkemizi güçlü yarınlara sizler taşıyacaksınız. Çağımız bilgi çağı. Bu nedenle okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olmanız geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır."