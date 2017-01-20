Okullarda Karne Heyecanı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilk ve orta dereceli okullardaki öğrenciler karne sevinci yaşadı.



İlçe merkezindeki 75. Yıl Vakıfbank İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.



Karne dağıtım töreninde öğrencilere çikolata vererek karnelerini dağıtan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.



Sınıfları dolaşarak okuldaki minik öğrencilerle sohbet eden ve karnelerini dağıtan Kaymakam Özkan, öğrencilere nasihatlerde bulunarak, tatili iyi değerlendirmelerini istedi.



Öğrencilerden yarıyıl tatilini bol bol dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmelerini isteyen Özkan, karne konusunda velilere de uyarılarda bulundu.



Törene, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, kurum müdürleri ve veliler katıldı.