Okullarda Karne Heyecanı

Sungurlu ilçesinde 9 bin 662 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Kaymakam Mithat Gözen ile ilçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yılmaz Karaalp, Anadolu Lisesi'ndeki karne dağıtım törenine katıldı.



Öğrencilerle sohbet eden Gözen, onlara tatili verimli değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.



Gözen ve Karaalp, bazı sınıfları gezerek öğrencilere karne dağttı.



Sungurlu'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve orta öğretimde eğitim gören 9 bin 662 öğrenci ile 632 öğretmenin yarıyıl tatiline girdiği belirtildi.