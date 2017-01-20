Okullarda Karne Heyecanı

Ordu'da okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki binlerce öğrenci karne sevinci yaşadı.



Altınordu ilçesindeki Merkez İlk ve Ortaokul'unda, karne dağıtım programı düzenlendi. Programa, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, öğretmenler ile veliler ve öğrenciler katıldı.



Öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisinin sunulduğu etkinlikte, şiir okundu, şarkı söylendi.



Protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini dağıtarak iyi tatil geçirmelerini temenni etti.