Okullarda Karne Heyecanı

Van'ın Çaldıran ilçesinde binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.



2016-2017 eğitim öğretim yarıyılının tamamlanması nedeniyle Çaldıran ilcesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.



İlçe merkezindeki Hafsa Hatun Kız Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki törene, Kaymakam Tekin Dundar ve İlçe Mili Eğitim Müdürü Ömer Arslan, kurum amirleri ve idareciler katıldı.



Öğrencilere karnelerini dağıtan Dundar, öğrencilerle sohbet ederek tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini, sürekli kitap okumalarını istedi.