Okullarda Karne Heyecanı

Kayseri'de okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki binlerce öğrenci karne sevinci yaşadı.



Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Kocasinan ilçesindeki Refika Küçükçalık Ortaokulu düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.



Başçelik, bazı sınıfları gezerek çocuklara karnelerini verdi.



Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başçelik, onlara tatillerini iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.