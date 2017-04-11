Okul Yapımında Arsa Sorunu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, okul yapımı konusunda en büyük sorunun arsa olduğunu belirtti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirtaş, Yüreğir İlçesindeki Doğankent Mahallesi'ni ziyaret ederek bölgenin okul ihtiyacını yerinde inceledi.



Demirtaş, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer ile Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Orta Okulunu ziyaret etti.



Okul idarecilerinden faaliyetleri hakkında bilgi alan Demirtaş, sınıfları da gezerek, öğrencilerle sohbet etti.



Demirtaş, yakın zamana kadar bir sınıfta 60-70 öğrencinin eğitim gördüğünü, bugün gelinen süreçte sınıflardaki öğrenci sayısının 20-30'a kadar düştüğünü bildirdi.



Ayrıca, okullarda bilgi teknolojileri sınıfları oluşturulduğunu hatırlatan Demirtaş, "Hükümetimiz, son dönemde eğitime büyük yatırımlar yapmıştır. Ancak bu konuda alınacak daha çok yolumuz var. Okullarımızın fiziki yapısını ne kadar kaliteli ve donanımlı olursa inanıyorum ki geleceğimiz bir o kadar daha aydınlık olacaktır." dedi.



Demirtaş, okul yapımı konusunda en büyük sorunun arsa olduğunu belirterek, bazı bölgelerde arsa bulmakta zorluk yaşandığını, arsa sorununun çözülmesi halinde eğitimde çok daha iyi noktalarda olunacağını ifade etti.