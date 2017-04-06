Okan Buruk: "Fenerbahçe'yi Yenecek Güçteyiz"

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe'yi yenecek güçtü olduklarını söyledi.



Akhisar Belediyespor, ligde bu hafta deplasmanda oynayacağı ıFenerbahçe maçının hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yaptığı idman ile sürdürdü. İlk 15 dakikası basına açık olan idmanda yeşil-siyahlılar Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde taktik çalışması yaptı. İdman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, "Başakşehir galibiyetiyle lige iyi bir başlangıç yaptık. Oyuncularımın maç içerisinde gösterdikleri inanılmaz bir disiplin vardı. Maça çok iyi konsantre olup iyi hazırlanmıştık. Bizim için çok kritik bir maç kazandık. Önümüzde Fenerbahçe karşılaşması var. Son haftalarda forma girmiş bir takım ile oynayacağız. Son 2-3 maçında iyi işler yapan, hem ligde hem kupada kazanan bir takıma karşı oynayacağız. Biz kendi oyunumuzu en iyi şekilde sahaya koymak istiyoruz. Böyle maçlar zordur ama takım olarak doğru şekilde hareket edersek, konsantrasyonumuzu maç içinde kaybetmezsek yüzümüzün güldüğü ve maçın sonunda istediğimizi alabileceğimiz bir maç olabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Fenerbahçe'de çok önemli ayaklar var. Hata yaptığınızda çabuk cezalandırabilecek oyuncular var. Bizimde çok kaliteli oyuncularımız var, her maç olduğu gibi bu maçta en iyimizi yapmak için hazırlanacağız" şeklinde konuştu.



"Video hakem uygulaması gibi bir şey oldu"



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kendisine verilen cezayı değerlendiren Buruk, "Yaptığımızın yanlış olduğunu biliyoruz ama cezanın çok ağır olduğunu düşünüyorum. Maçın son dakikasında atılmış bir gol ve yaklaşık 15 saniye tepki vermeyen 2 tane hakem var. Herkes gole sevinirken 10 saniyelik aradan sonra video hakem uygulaması gibi bir şey oldu. Çok uzun beklendi. Önce herkes hakemin ofsayt vermediğini düşündü. Bu oyuncuların, bizim ve seyircilerin bir anda tepki vermesine yol açtı. Direk olarak ofsayt bayrağı kalksaydı kimsenin diyeceği bir şey olmazdı. Biz orada gol sevincinden bir anda itiraza geçtik. Ama ben hiçbir şekilde hakemi elimle itmedim. Ben hakeme oyuncuların yanına gittiğimi söylediğimde de hakemde bu şekilde raporuna yazacağını söylemişti. Çok farklı, ağır bir rapor yazdılar. Ağır raporun üzerine böyle bir ceza olması normal. Tahkim kuruluna gidip hakkımızı kullanacağız. Oradan doğru bir karar çıkacağına inanıyorum. Oradaki oyuncuların, bizlerin ve taraftarın psikolojik durumlarının da düşünülmesi gerekiyor. Kesinlikle elimle itme veya dokunma gibi bir şeyim olmadı. Orada hepimiz birden hakemin yanına gidince dokunmalar ve çarpmalar olabilir ama hakemin raporunun doğru olmadığını düşünüyorum" diye konuştu. - MANİSA