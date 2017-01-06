Öib'den Taşınmaz İhalesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Ankara ve Aydın'daki bazı taşınmazlar pazarlık usulüyle ihale edilecek.



ÖİB'in Resmi Gazete'deki ihale ilanına göre, Ankara'da Çankaya ve Yenimahalle'de 10, Aydın Didim'de ise bir taşınmaz satışa çıkarıldı. Taşınmazlar için 8 bin lira ile 10 milyon lira arasında değişen geçici teminat bedeli belirlenirken, pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, uygun bulunması halinde açık artırmaya da geçilebilecek.



Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilecek. İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı şartname alınacak ve teklifler elden teslim edilecek.