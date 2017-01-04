Öğretmen Hüseyin Tunç'un İsmi Bir Okula Verildi

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden Kağıthane Gültepe Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden Hüseyin Tunç'un ismi, Ortaköy Hayat Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi Okuluna verildi.



Okulda düzenlenen törene Tunç'un annesi Gülsen Tunç, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Rifat Örnek, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Gülsen Tunç "Şehidime sahip çıktınız. Çok sevindik. Allah razı olsun. İnşallah başka anne ve babaların canı yanmaz." dedi.



Belediye Başkan Yardımcısı Örnek ise "Belki şehidimiz de bu okulda okudu. Çok anlamlı bir davranış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Son dönemde Türkiye, terör örgütlerinin hedefi olmuş durumda. Ülkeyi bölmek ve parçalamak istiyorlar. Bunu 15 Temmuz'da da gördük. Ülkemizin ve halkımızın demokrasiye inanmasıyla bu girişim başarıya ulaşamadı." diye konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Arpacı da şehitler tepesinin boş olmadığını dile getirerek, "Hasanlar, Hüseyinler bu memleket için şehit düşüyor. Onlar ölmediler, diridirler. Bugün buradaki tören milli eğitim camiası olarak bir vefa borcunun sonucudur. Türkiye, bu saldırılarla diz çökmeyecek, irfan ordusu olarak buradayız." ifadelerini kullandı.



Tabelaları "Şehit Hüseyin Tunç Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu" şeklinde değiştirilen okulda Hüseyin Tunç ve 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlar için iki ayrı hatıra köşesi de hazırlandı.