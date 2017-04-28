Öğrencilere Yangınların Çıkış Nedeni ve Müdahale Teknikleri Anlatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi görevlileri tarafından, öğrencilere yangınların çıkış nedeni ve yangına müdahale teknikleri anlatıldı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın eğitim faaliyetleri çerçevesinde okullardaki yangın söndürme eğitimleri tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda öğrencilere ilk olarak yangınların çıkış nedeni ve yapılması gerekenler teorik olarak anlatıldı.



Teorik bilgilerin verilmesinin ardından okulun bahçesindeki eğitim aracında mutfakta çıkan bir yangına nasıl müdahale edilebileceği uygulamalı olarak gösterildi.



Okulun bahçesinde yakılan bir ateş üzerinde de, çıkan bir yangına yangın tüpü ile nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak anlatıldı. - KAYSERİ