Öğrencilerden Kbü'ye Ziyaret

Çankırı'ının Çerkeş ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamil Güleç Kütüphanesini ziyaret etti.



KBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Özcan Büyükgenç, ziyarette yaptığı açıklamada, kütüphanenin açıldığı 3 Nisan'dan itibaren büyük bir ilgi gördüğünü söyledi.



Kütüphanenin mimarisinin kitap şeklinde olduğunu aktaran Büyükgenç, bu nedenle de bir çok insanın ilgisini çektiğini kaydetti.



Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Mehmet Fatih Cengiz ve beraberindeki öğrenciler, Sezer Güleç Sanat Galerisi ve "Dünden Bugüne Karabük Üniversitesi" sergilerini gezdi.