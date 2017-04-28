Öğrenciler Enerjilerini "Elektriğe" Dönüştürüyor

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da öğrencilerin okul koridorunda koşup oynamasından yola çıkılarak uygulanan projeyle, çocuklar zemine sabitlenen bisikletlerde pedal çevirerek led lambalar için elektrik üretilmesini sağlıyor.



Bulancak ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda "Elektrik Üretiyorum, Ülkemi Seviyorum" projesi kapsamında ikinci kattaki koridora, tekerleklerindeki dinamo vasıtasıyla elektrik üretilen 5 bisiklet yerleştirildi.



Teneffüste bisikletlere binerek pedal çeviren öğrenciler, hem spor yapıyor hem de okuldaki led lambaları aydınlatacak elektriğin üretilmesine katkıda bulunuyor.



kul Müdürü Bayram Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin özellikle yağmurlu havalarda koridorlarda koştuğunu söyledi.



"Öğrencilere hem spor yaptırıp hem de onların bu enerjilerini nasıl aktif hale getirebiliriz" düşüncesinden yola çıkarak "Elektrik Üretiyorum, Ülkemi Seviyorum" projesini uygulamaya koyduklarını bildiren Köksal, öğrencilerin bu çalışmadan oldukça memnun kaldığını anlattı.



Öğrencilerin bisiklete binerek ekonomiye de katkıda bulunduğunu ifade eden Köksal, "Proje başladıktan sonra salondaki koşma olayının azaldığını, öğrencilerin enerjilerini harcadıkları için derslerde daha da sakinleştiklerini gördük." dedi.



"Bisiklet sayısını 25'e çıkarmak istiyoruz"



Projeyi geliştiren İngilizce öğretmeni Cem Mutlu Türkseven ise en büyük amaçlarının öğrencilerdeki hareket enerjisini, elektrik enerjisine çevirmek olduğunu belirtti.



Öğrencilerin "çok büyük enerji patlaması" yaşadığını dile getiren Türkseven, "Sürekli etrafta koşuyorlardı. 'Bir bisiklet koyalım hem çevirsinler hem üretsinler' dedik, bunun için dinamo ve ampul aldık, düzeneği sağladık." diye konuştu.



Türkseven, çocukların düzeneğe ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Şu anda 5 bisiklet var ama bunu 25'e çıkarmak istiyoruz ki tüm katlarda istasyonlar kuralım, öğrencilerimizin hepsi faydalansın." ifadesini kullandı.



Projenin başka amaçları da olduğuna işaret eden Türkseven, "Çocuklar spor yapmış, obeziteyle mücadele etmiş, elektrik tasarrufunu öğrenmiş olacak. Arkadaşları etrafta oyun oynarken onlar elektriklerini ürettiler. Bu sayede en azından 40 ampul okulda yanmayacak." değerlendirmesinde bulundu.



Bilimsel açıdan öğrencilerin elektriğin üretimi hakkında da bilgilendiğini kaydeden Türkseven, "Bir dinamodan nasıl elektrik verildiğini, hareket enerjisinin nasıl elektrik enerjisine çevrildiğini öğrendiler. İleride kendilerini geliştireceklerini düşünüyorum. Hatta bazı öğrenciler tamir yapmaya da başladı, çıkan kabloları takıyorlar. Bu bile çocukların ileride bir şeyler yapacağını gösteriyor." dedi.



Öğrencilerden Şevval Kılıçarslan da "Bisikletle hem spor yapıp hem de elektrik üretiyoruz. Bu proje bana tasarruflu olmayı anlatıyor." şeklinde konuştu.