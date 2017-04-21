Oğlu Projesini Çizdi, Babası Yaptı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde oto elektrikçiliği yapan Mehdi Güzel, oğlunun teknoloji tasarım dersi ödevi olarak çizdiği motorlu bisikleti imal etti.



İlçedeki Küçük Sanayi Sitesi'ndeki oto elektrikçi tamirhanesinde, oğlu Rahman Güzel'in tasarımı motorlu bisikleti yapmak üzere harekete geçen Mehdi Güzel, araç için imkanları ile sanayiden topladığı malzemeleri kullandı.



Oğlunun teknoloji tasarım dersi ödevi olarak bu projeyi çizdiğini belirten Güzel, "Oğlum çizimini yaptığı projesini bana getirerek, 'Baba bana böyle bir şey yapabilir misin' diye sordu. Yapabileceğimizi söyledim. İlk olarak bisiklet şasesi bulduk. Bunun üzerine 13 beygirlik bir güç üreten bir jeneratör motoru koyduk. Bu motora ilave debriyaj sistemi ile hidrolik fren sistemi yaptık." dedi.



Güzel, projenin 2 bin 500 liraya mal olduğunu dile getirerek, "15 günlük bir çalışmanın ardından projemizi tamamladık. Şu anda 13 beygirlik motor ile saatte 50-60 kilometrelik hız yapabiliyoruz. Dişli sistemi değiştirilerek daha süratli hale getirilebilir fakat tehlikeli olacağını düşündüğüm için bu şekilde kalmasının daha uygun olacağını düşündüm." diye konuştu.