Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Monte Carlo'da düzenlenen ilk ayağını kazanan M-Sport takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier, sezona galibiyetle başladı.



Monaco'da düzenlenen WRC sezonunun ilk ayağında, 382,65 kilometre uzunluğundaki 17 etaptan oluşan mücadeleyi, 4 saat 3 saniyede tamamlayan son 4 yılın şampiyonu Ogier, zafere ulaştı.



Toyota Gazoo takımının Fin sürücüsü Jari-Matti Latvala, liderin 2 dakika 15 saniye arkasında 2'nci, M-Sport takımından Estonyalı Ott Tanak ise takım arkadaşı Ogier'nin 2 dakika 57 saniye gerisinde 3'üncü oldu.



Bu galibiyetle Ogier, pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti.



Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı, 9-12 Şubat tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek.