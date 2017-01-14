Öfkeli Spiker, Aynı Renk Kıyafet Giyen Sunucu Arkadaşını Azarladı

Avustralya Nine News televizyonu sunucusu Amber Sherlock, canlı yayının hemen öncesinde sunucu arkadaşı Julie Snook'u aynı renk kıyafet giydiği için azarladı. Yaklaşık bir ay önce çekilen görüntülerde, sunucu Amber ve sunucu Julie, konuşacakları psikolog Sandy Rea ile üç farklı stüdyodan canlı yayına katılım sağlayacaklardı. Julie koltuğuna oturduğunda beyaz elbise giydiğini gören Amber, kendisinin ve psikolog konuğunun da kıyafette beyaz rengi seçtiğini gerekçe göstererek sunucu arkadaşını eleştirdi.

AYNI RENK GİYDİĞİNİ GÖRÜNCE ARKADAŞINI ADETA HAŞLADI

Julie programın öncesinde aslında mavi renkte bir kıyafet seçtiğini fakat yayın öncesinde mavi ceketini giymeyi unuttuğunu söyledi. Sunucu arkadaşının mazeretini göz ardı eden Amber adeta sinir krizi geçirdi. Amber'in: "Julie'nin üzerine bir ceket giymesi gerekiyor çünkü hepimiz beyaz giyiyoruz. Yayına çıkmadan önce ona söylemiştim, Julie üzerine bir ceket giymen gerekiyor." sözlerine sunucu arkadaşı Julie: "Alelacele çıktım, vaktim yoktu." diye cevap verince daha da sinirlenen Amber: "Hadi oradan, sana iki saat önce söyledim. Şimdi sana karşı böyle konuşuyorsam sebepsiz değil. Gardırobumuzdan sorumlu kızı sinirlendireceksin. Üçümüz de aynı renk kıyafetle olamayız." sözleriyle sunucu arkadaşına kızgınlığını dile getirdi.

İKİ SUNUCUNUN SÖZ DÜELLOSU KONUĞU RAHATSIZ ETTİ

Karşılıklı sözlerle iyice hararetlenen tartışmada Julie: "Bu eğer bir problemse ben çıkıp gideyim. Gerçekten unuttum!" deyince Amber gergin bir sesle: "Güzel, hadi git, eğer yapmak istediğin buysa. Hadi ama, üstüne bir ceket giy. Sana iki buçuk saat önce söylemiştim. Bu çok zor bir talep değildi." diyerek cevap verdi. İki sunucu karşılıklı söz düellosuna girince şaşıp kalan psikolog konuğun, yaşadığı tuhaf durumdan rahatsız olduğu gözlendi. Tartışmanın sonunda Julie üzerine siyah bir ceket giyerek beyaz giysisini örttü.

ÖFKELİ SUNUCU TARTIŞMANIN SEBEBİNİ CANLI YAYIN STRESİNE BAĞLADI

Canlı yayın öncesi iki sunucunun karşılıklı atışmasının yer aldığı görüntüler 'mumbrella.com.au' sitesinde yayınlandı. Olay video, sosyal medyada paylaşılınca hızlı bir şekilde üne kavuştu. Görüntülerin kamuoyuna yansıması sonrasında eleştiri oklarının hedefi haline gelen Amber Sherlock bir açıklama yayınladı. Nine News sunucusu tartışmanın sebebini canlı yayın stresine bağlayarak: "Canlı haber bülteni sunmanın baskısıyla muhtemelen biraz fazla tepki verdim." dedi. Tartışmanın diğer tarafı olan Julie de: "Ne diyebilirim ki? Amber ve ben beyaz rengi gerçekten çok seviyoruz. Amber ve ben iyi arkadaşız ve onunla çalışmayı seviyorum. Habercilikte hızlı hareket edilmesi gerekiyor ve bazen böyle şeyler yaşanabiliyor." sözlerini dile getirdi.