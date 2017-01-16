Öfkeli Adam, Kendisini Aldatan Kadını Çöpe Attı

Rusya'da çekilen görüntülerin hemen başında bir binadan çıkan çifttin tartıştığı görülüyor. Daha sonra adamın kız arkadaşını kolundan çektiği, öfkesine hakim olamayarak kadını kavradığı ve havaya kaldırdığı görülüyor. Mavi kot pantolon ve mavi tişört giyen adam kavradığı kadını ilk denemesinde çöp kutusuna atmayı başaramıyor. Öfkeli adamdan kurtulmaya çalışan kadın denemesinde başarısız olunca, tekrar sarışın kadını havaya kaldıran adam baş aşağı gelecek şekilde sevgilisini çöp kutusuna atıyor.

Öfkeli adamın bu tuhaf eylemi aldatıldığını öğrendikten sonra yaptığı bildirildi. Sarışın kadının sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.