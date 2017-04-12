Oda Tv Davası Karara Bağlandı
Oda TV davası karara bağlandıİSTANBUL - Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 13 sanığın 6 yıldır yargılandığı ODA TV davası karara bağlanarak, tüm sanıkların beraatlerine hükmedildi.
Oda TV davası karara bağlandı
İSTANBUL - Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 13 sanığın 6 yıldır yargılandığı ODA TV davası karara bağlanarak, tüm sanıkların beraatlerine hükmedildi.
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