Oda Tv Davası Karara Bağlandı

Oda TV davası karara bağlandıİSTANBUL - Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 13 sanığın 6 yıldır yargılandığı ODA TV davası karara bağlanarak, tüm sanıkların beraatlerine hükmedildi.

Oda Tv Davası Karara Bağlandı

Oda TV davası karara bağlandı

İSTANBUL - Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 13 sanığın 6 yıldır yargılandığı ODA TV davası karara bağlanarak, tüm sanıkların beraatlerine hükmedildi.

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