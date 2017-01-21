Obama ve Trump Başkan Olarak Son Kez Aynı Karede





Beyaz Saray sekiz yıl sonra el değiştirdi.



Koltuğunu Donald Trump'a bırakan Barack Obama, başkan olarak son görevini yerine getirerek, yemin töreni öncesinde Trump ailesini Beyaz Saray'da misafir etti.



Melania Trump'ın uzattığı ele daha samimi karşılık veren Michelle Obama, unvanını bıraktığı yeni First Lady'i sarılarak karşıladı.



Fotoğraf: REUTERS/Jonathan Ernst



Melania Trump, Michelle Obama'ya lüks mücevher firmasından seçtiği bir hediyeyi takdim etti.



Halef ve selef Obama ile Trump, başkan sıfatlarıyla eşleriyle birlikte son kez poz verdi.



Yemin töreninin geleneklerini yerine getiren Obama çifti, Trump çiftine yeni adreslerinde çay ikram etti.



Auteur: euronews-tr



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