Obama Çifti, Beyaz Saray'da Trump Çiftini Ağırlıyor

– ABD Başkanlığı görevine başlamak üzerine yemin edecek olan Donald Trump, eşiyle birlikte Beyaz Saray'da Barack Obama ve Michelle Obama çiftini ziyaret etti.



Trump daha sonra anayasayı koruyacağı üzerine yemin edip bir konuşma yapacak.



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-Araç konvoyunun gelmesi



-Trump ve Obama ailelerinin buluşması - Washington