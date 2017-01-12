Obama, Beyaz Saray Görevlisi Arkadaşının Düğününde Sağdıç Oldu

20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu Donald Trump'a bırakacak olan Barack Obama, bundan sonra hobileri için daha fazla zaman ayıracak. Yoğun geçen başkanlık dönemlerinin ardından, yeni yaşamına erken giren ABD başkanı, Beyaz Saray görevlisi Marvin Nicholson'un partisine sağdıç olarak katıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Chihago'da yağtığı veda konuşmasıyla duygusal görüntüler sergileyen Obama, "Demokrasi onu ne zaman hafife alırsak o zaman tehdit altındadır" ifadelerini kullanmıştı. Halka diğerlerine kulak verme çağrısı yapan Obama, veda konuşması sırasında eşi Michelle Obama'ya teşekkür ettiği sırada gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Bu konuşmanın hemen ardından, Beyaz Saray'dan yakın mesai arkadaşının düğününe sağdıç olarak katılmak için başkanlık uçağı ile Florida'ya uçtu.

JOHN KERRY DE KATILDI

Yönetimin seyahat direktörü ve Obama'nın yakın golf arkadaşı olan Marvin Nicholson, Obama'nın yaptığı veda konuşmasından bir kaç saat sonra Helen Pajcic ile Cumartesi günü evlendi. Başkan Obama ise bir çok elit davetlinin katıldığı düğüne zamanında yetişti.

Michelle Obama, kocasına eşlik etmez iken, Dışişleri Bakanı John Kerry nikahı yöneten nikah memuru olarak katıldı. Çekilen düğün fotoğraflarında Obama'nın mesai arkadaşının ve eşinin yanında çok mutlu olduğu görüldü.