Nutella Üreticisi Ferrero Grubu İddialara Cevap Verdi

İSTANBUL (AA) – Ferrero Grubu, çikolata ve fındık karışımından oluşan ezme markası Nutella'ya ilişkin ortaya atılan iddialara cevap verdi.



Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, son günlerde Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) Mayıs 2016'da açıkladığı rapor içeriğinden yola çıkarak başta "Nutella" olmak ürünleri hakkında ortaya atılan iddialara düzenlediği basın toplantısında cevap verdi.



Nutella'yı en yüksek sağlık güvenliği standartlarında ürettiklerini ve tüketicilerinin güvenle ürünü yiyebileceklerini belirten Gümüşlüoğlu, "Tüketicilerimiz güvenle Nutella yiyebilirler. Biz bunu garanti etmek için ürünü en yüksek sağlık güvenliği standartlarında üretiyoruz. Nutella, İtalya ve tüm dünyada gururla raflardaki yerini korumaktadır. EFSA'nın açıklamaları tüm bitkisel yağları kapsamaktadır. Nutella'ya yönelik hiçbir iddia olmadığı gibi, EFSA'nın parametrelerinin yaygınlaştırılması için tam destek vermekteyiz." diye konuştu.



Gümüşlüoğlu, EFSA'nın, ana sorumluluğunun risk değerlendirmesi yapmak olduğunun altını çizerek, EFSA'nın bitkisel yağlar içerisindeki maddelerin kişinin vücut ağırlığına göre günlük tolere edilebilme oranı hakkında bir bilimsel görüş yayınladığını belirtti.



Avrupa Komisyonu'nun halihazırda bitkisel yağlar ve bebek mamaları gibi bazı bitmiş ürünlerdeki maddelerin limitlerinin belirlenmesi için bir çalışma yapmadığını kaydeden Gümüşlüoğlu, "Her fırsatta, Avrupa Birliği düzeyindeki uzman toplantılarında Ferrero, Avrupa Komisyonunu tolere edilebilir limitleri bir an önce belirlemesi için aktif bir şekilde desteklemektedir. Bu kararların alınması şirketlerin ürünlerinin güvenli ve EFSA tavsiyeleri ile uyumlu olduğunu göstermeleri için önemlidir." ifadesini kullandı.



"Nutella dünyanın hiçbir yerinde raflardan toplatılmamıştır"



Gümüşlüoğlu, Nutella'nın İtalya'da raflardan toplatıldığı haberlerine ilişkin, "İddialar asılsızdır. Ürünümüz hiçbir ülkede raflardan indirilmemiştir. Bu iddianın çıkış noktası İtalyan supermarket zinciri Coop'un palm yağı içeren kendine ait markalı market ürünlerini raflardan çekmesidir. Coop kendi ürününü çekmesine rağmen Nutella'yı halen raflarında satmaktadır. Türkiye'de, İtalya'da ve de dünyanın dört bir yanında Nutella ve diğer ürünlerimizin satışı düzenli bir biçimde devam etmektedir." dedi.



EFSA raporunda hiçbir şekilde palm yağının tüketilmemesi yönünde bir tavsiye olmadığını ve 50 yıldır palm yağı kullandıklarını bildiren Gümüşlüoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Palm yağı Avrupa Birliği mevzuatlarına da uygun olarak kakaolu ürünlerin üretiminde kullanılması uygun olan 5 yağ çeşidinden biridir. EFSA raporu çok sayıda gıda ürünü ve yağlar üzerindeki maddelere yönelik analizleri içermektedir. Rapora göre tüm yağlar 200 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda işlem görürse, biraz önce belirttiğim maddelerin oluşma riski artmaktadır. Raporu kaynak gösterip üretilen haberler asılsızdır. Bu bağlamda EFSA raporunun doğru dürüst okunmadığı ortadadır."



Ferrero ailesi için tüketici sağlığı ve güveninin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Gümüşlüoğlu, ürünlerinde kullandıkları ham maddelerin seçiminde son derece titiz davrandıklarını ve tüm kullanımların EFSA'nın önerilerine tamamıyla uygun parametrelerde tutulabilmesini sağlayan bazı endüstriyel önlemler uyguladıklarını bildirdi.



"Nutella Türk fındığının en büyük elçisi"



Azmi Gümüşlüoğlu, kalite kontrol ekipleriyle bu gibi faktörleri sürekli olarak gözlem altında tutarak, ürünlerinin tüketiciler açısından güvenli kalmasını da garanti ettiklerinin altını çizerek, "Palm yağı ithal ediyoruz ve bunun için vergi ödüyoruz. 1 milyar avronun üzerinde iş hacmi üretiyoruz. Türk fındığını tüm dünyaya gönderiyoruz. Şeffaflığımızı ve kendi ürünümüze olan güvenimizi göstermek istiyorum. Tüm ürünlerimizin güvenli olduğu hususunu bir kez daha vurguluyorum. Ürünlerimizin arkasında olduğumuzu tüm kamuoyu ile paylaşıyorum.Tüketicilerimizden bu tarz karalama kampanyalarına itibar etmemelerini rica ederiz. Bu bağlamda Manisa fabrikamızın her türlü denetime ve araştırmaya açık olduğunu tekrar ediyorum. Bundan sonra Manisa fabrikamızın kapılarının tüm halkımıza açık olduğunu ilan ediyorum." şeklinde konuştu.



Ferrero'nun, Türkiye'de 7 fabrika ve bin 662 çalışanıyla önemli bir yatırımcı olduğunu kaydeden Gümüşlüoğlu şöyle devam etti: "Türkiye, Ferrero Grubu'nun en çok değer verdiği ülkelerden biridir. Fındık ihtiyacımızın çok büyük bir bölümünü Türkiye'den karşılıyoruz. 19'uncu fabrikamızı Türkiye'de Manisa'da kurduk. Türkiye'ye değer katıyor ve ayrıca buradan 3 kıtaya ihracat yapıyoruz. Nutella, Türk fındığının en büyük elçisi çünkü Türk fındığını 100'den fazla ülkede milyonlarca insana tattırıyor. Bu nedenle, Türkiye'de çıkan ve hiçbir temele dayanmayan ve neredeyse bir karalama kampanyası haline gelen asılsız haberler Ferrero ailesi olarak bizleri derinden yaralıyor. Bu haberler Türkiye'ye de zarar vermektedir."



Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Gümüşlüoğlu, palm yağının alternatifinin olup olmadığına ilişkin soruya, hidrojenize edilemediğini, bu yüzden trans yağların panzehiri olduğu yanıtını verdi.



Başka ülkelerde benzer iddia ve haberlerin olmadığını bildiren Gümüşlüoğlu, her yıl Türkiye'de üretilen fındığın ortalama yüzde 25'ine yakın kısmını satın aldıklarını, satış rakamlarının dünya piyasasında artığını ve Türkiye'de de henüz olumsuz bir etkinin satış rakamlarına yansımadığını söyledi.