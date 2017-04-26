Niran Ünsal, Sekiz Yıl Sonra Resmen Evlendi

Son dönemlerde mutaassıp açıklamalarıyla dikkat çeken ve ardından başörtüsü kullanmaya başlayan ve sonrasında 'Kapandığım için iş alamıyorum' diyerek örtüsünü attığı için eleştiri odağı olan Niran Ünsal, bu kez de sekiz yıldır devam eden imam nikahlı ilişkisiyle gündeme geldi.

EŞİNİN MEMLEKETİNDE EVLENDİ

İbrahim Gugu ile sekiz yıldır birlikte olan ve bu ilişkiden iki de çocuk sahibi olan Niran Ünsal yıldırım nikahı yaparak ilişkisini resmiyete döktü. Eşi İbrahim Gugu'nun memleketi Giresun Görele'de gerçekleşen nikah sonrası sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Ünsal, 'Evlendik biz, şükürler olsun, 8 yıl sonra eşimin memleketi Görele'de evlendik' notunu düştü.

İMAM NİKAHLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bu paylaşımla Niran Ünsal, sekiz yıldır süren ve iki çocuk sahibi olduğu birlikteliğini imam nikahlı olarak devam ettirdiğini ortaya çıkardı.

İşte nikah töreninden kareler;







