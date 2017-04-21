Nilüferli Basketçiler Son Saniyede Kazandı

Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 1/24 play-off eşleşmesinin ilk maçında, rakibi Edirne Belediye Edirnespor'u 79-78 yenerek seride 1-0 öne geçti.



Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) 1/24 play-off eşleşmesinin ilk karşılaşmasını Edirne Belediye Edirnespor ile Yüzüncü Yıl Spor ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı. İkinci periyotta da oyun üstünlüğünü sürdüren Nilüferli basketbolcular maçın ilk yarısını 45-30 önde tamamladı. İkinci yarı ile birlikte oyun ve skor üstünlüğünü elinde tutan Nilüfer Belediyespor, 3. çeyreği 59-42 önde tamamladı.



Edirnespor karşılaşmanın son çeyreğinde dış şutlardan bulduğu sayılarla aradaki farkı azalttı. Maçın son 30 saniyesinde konuk ekip 77-77'lik beraberliği yakaladı. Büyük heyecana sahne olan maçın son saniyelerinde Nilüfer Belediyespor, taktik faulleri iyi kullanarak karşılaşmadan 79-78 galip ayrıldı.



Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı, aldığı bu galibiyetle play-off serisinde 1-0 öne geçti. Yeşil mavi beyazlı ekip, 23 Nisan Pazar günü Edirne'de oynanacak rövanş maçını kazanması halinde play-off 12 turuna kalacak. Edirnespor'un kazanması durumunda üçüncü maç yine Edirne'de oynanacak. Nilüfer Belediyespor-Edirnespor maçının galibi, Çorlu Belediyespor-Rota Koleji'nin galibiyle Final Grubu'na kalmak için mücadele edecek. - BURSA