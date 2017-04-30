Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışmasına Pinhani Damga Vurdu
Nilüfer Belediyesi tarafından Bursa genelinde bu yıl yedincisi düzenlenen Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışmasında “En iyiler” ödüllerini aldı.
Nilüfer Belediyesi tarafından Bursa genelinde bu yıl yedincisi düzenlenen Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışmasında "En iyiler" ödüllerini aldı. 39 okuldan öğrencilerin katıldığı yarışmanın finalinde ünlü müzik grubu Pinhani sahne alarak gençlere unutulmaz saatler yaşattı.
Bu yıl yedincisi düzenlenen Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışmasında birbirinden yetenekli gençler, performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı. Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryum'da düzenlenen yarışmaya Bursa genelinde 39 okuldan öğrenciler katıldı. Büyük ilgi gören Liselerarası Müzik Yarışmasında 9 okul "En iyi orkestra", 10 okul "En iyi kız solist", 7 okul "En iyi erkek solist" ve 13 okul da "En iyi beste" kategorisinde finale kalarak performans sergiledi.
Yarışmanın jüri üyeliğini müzik öğretmenleri Dr. Çağrı Şen, Levent Sezgin, İlker Ermiş, Göksenin Çelikkanat, Sinan Turhan, Gökay Işıkbol, Serkan Altay ile Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Z. Göknur Yıldız ve Pinhani grubunun solisti Sinan Kaynakçı yaptı.
Pinhani coşturdu
Genç müzisyenlerin başarılı performansları jüriyi karar aşamasında oldukça zorlarken, sonuçların açıklanması için verilen arada ünlü müzik grubu Pinhani sahne alarak gençleri coşturdu. Şarkıcı, söz yazarı, aranjör ve prodüktör kimliğiyle tanınan Cihan Mürtezaoğlu ile birlikte sahne alan Pinhani, dillerden düşmeyen eserleri gençlerle birlikte söyledi. Konserde türkü de seslendiren grup izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Bozbey: "Yarışma müzik coşkusunu kente yayıyor"
Konserin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti. Yarışmaya katılan bütün gençleri performanslarından dolayı kutlayan Başkan Mustafa Bozbey, şöyle konuştu:
"Bizim hedefimiz, Nilüfer'de her çocuğun, her gencin bir müzik aleti çalması, güzel sanatların bir dalıyla aktif olarak uğraşması ama bu yarışma, sınırlarını Nilüferle çizmiyor, tüm Bursa'yı kapsıyor ve müzik coşkusunu kente yayıyor. Bursa genelinde 39 okulumuz bu yarışmada yer aldı. Ben, bir kent yöneticisi olarak, okullarımızın yöneticilerine, öğretmenlerimize, velilerimize ve tabii gönülleri müzik aşkıyla yanıp tutuşan gençlerimize çok teşekkür ediyorum."
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in konuşmasının ardından Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışmasında ödül törenine geçildi. Heyecanın doruğa ulaştığı törende gençlere ödüllerini Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Kılıç, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç verdi.
Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışmasında ödül alan öğrenciler ve okulları şöyle:
En iyi orkestra birincisi: Gazi Anadolu Lisesi
En iyi orkestra ikincisi: Bursa Anadolu Kız Lisesi
En iyi orkestra üçüncüsü: Bursa Anadolu Lisesi
En iyi kız solist birincisi: Beste İrem Pehlivan - Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi
En iyi kız solist ikincisi: Gözde Aydıngün - TED Bursa Koleji
En iyi kız solist üçüncüsü: Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi
En iyi erkek solist birincisi: Semih Kaya - Gazi Anadolu Lisesi
En iyi erkek solist ikincisi: Ali Çağlı - Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi
En iyi erkek solist üçüncüsü: Arda Tosun - Barış Anadolu Lisesi
En iyi beste birincisi: Can Akdoğan - Özel Rasim Şahinkaya Fen ve Anadolu Lisesi
En iyi beste ikincisi: Sinem Seren - Özel Mavi Dünya Anadolu Lisesi
En iyi beste üçüncüsü: Beste İrem Pehlivan - Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi
En iyi davulcu: Erdem Koçer - Özel Rasim Şahinkaya Fen ve Anadolu Lisesi
En iyi gitarcı: Berkan Yılmaz - Barış Anadolu Lisesi
En iyi basçı: Seyit Kürşat Özdemir - Bursa Anadolu Lisesi
En iyi klavyeci: Meriç Bağlayan - Nilüfer İMKB Fen Lisesi
En iyi alternatif enstrüman: Cem Deniz Dikgöz (Trompet) -Gazi Anadolu Lisesi
Jüri Özel Ödülü: Bursa Anadolu Kız Lisesi - BURSA