Nilüfer Belediyespor - Çanakkale Belediyespor: 1-3





SALON: Cengiz Göllü



HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xxx), Yasin Okumuş (xxx)



NİLÜFER BELEDİYESPOR : Neslişah (xx), Duygu (xxx), Tetyana (xxx), Janset (xx), Iryna (xxx), Ceyda (xxx) (Dilara xxx/ libero, Melis Buse xx, Seda xx)



ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Seda (xxx), Mia Jerkov (xxx), Sinem (xxx), Elif (xxx), Jana (xx), Beyza (xx) ( Buse xxx/libero, Şule xx, Ceren Çınar (xx), Ceren Kestirengöz (xx), Gözde Dal xx)



SETLER: 16-25, 25-21, 22-25, 23-25



SÜRE: 108 dakika (22, 26, 27, 33)



SARI KART: Mia Jerkov (Çanakkale Belediye/4.set.20-19)



Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor, sahasında konuk ettiği Çanakkale Belediyespor'a çekişmeli geçen karşılaşmada 3-1 yenilmekten kurtulamadı.



Yaklaşık iki saat süren mücadelenin ilk setini Çanakkale Belediye 26-16 kazanarak 1-0 öne geçti. Nilüfer ikinci seti 25-21 kazandı. Çanakkale Belediyespor Mia Jarkov'un etkili hücumlarıyla son bölümlerini iyi oynadığı iki seti 25-22 ve 25-23 karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.



- Bursa