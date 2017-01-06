Nikon'dan Yeni Kameralar!

Nilon, kompakt kamera yelpazesine 2 yeni model daha ekledi. CoolPix W100 ve CoolPix A300, tasarım açısından benzer özelliklere sahip. Güçlendirilmiş kasa, kameraları düşmelere, suya ve toza karşı dayanıklı hale getiriyor.



CoolPix W100, 13.2 megapiksel çözünürlük sunuyor ve bunu, 3X optik zum ile destekliyor. Ayrıca Full HD video kaydı da yapabiliyor.



CoolPix A300 ise, 20.1 megapiksel çözünürlüğe ve 8X optik zum yeteneğine sahip. Ancak video kaydını seadece HD çözünürlükte yapabiliyor.



CoolPix W100 mavi ve beyaz renklerde gelecek; 159 dolara satılacak. CoolPix A300 ise sadece gümüş renge sahip olacak; 139 dolara satılacak.



Nikon D5600, ABD'ye geliyor!



Birkaç ay önce duyurusu yapılan Nikon D5600, CES 2017'de yapılan yeni duyuruyla birlikte ABD'ye taşınıyor. Nikon D5600, geliştirilmiş kablosuz bağlantı ve yeni time-lapse özelliği ile D5500'ün ufak farkla daha gelişmiş sürümü.



Nikon D500 serisine ait SnapBridge teknolojisi Nikon D5600'de de bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde fotoğraf makinesi ile akıllı telefonunuz arasında kablosuz bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bu esnada Nikon, basit time-lapse özelliğini Nikon D7200'den kaldırdı.



Bunun dışında Nikon D5600 atalarıyla bir çok özelliği paylaşıyor, örneğin 24.2MP APS-C sensörü ve Expeed 4 Görüntü İşlemcisi gibi.



Nikon D5600 bu ayın sonlarında piyasaya sunulacak ve Nikkor DX AF-P 18-55mm f3.5-5.6 DX lens ile birlikte 1.100 dolar (yaklaşık 4.000 TL) fiyata sahip olacak...