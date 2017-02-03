Niğde İl Gelişme Planı Toplantısı

Niğde İl Gelişme Planı (NİGEP) kapsamında yürütülen çalışmanın değerlendirme toplantısı yapıldı.



Vali Ertan Peynircioğlu, Ömer Halisdemir Üniversitesi (ÖHÜ) Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, NİGEP'in çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi.



Peynircioğlu, bilimsel bir çalışma olması nedeniyle önem arz ettiğini belirterek,"Bu çalışmada üniversite hocamızın öncülüğünde bizzat katkı ve gayretleriyle hazırlanmıştır. Hem değerli arkadaşlara hem bizlere bugün yaşayan ve yakın gelecekte yaşayacak olan hemşehrilerimize faydalı olacak. Niğde'nin çeşitli sektörlerinin bugünkü durumu itibariyle, fotoğrafları çekilmiş oldu." ifadelerini kullandı.



AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da çok önemli, kapsamlı ve uzun mesafeli bir çalışma olduğunu kaydetti.



ÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, Fatih Sultan Mehmet'in 600 yıl önce ifade ettiği 'bir şehri fetih etmek hüner değildir, hüner bir şehri yaşanır kılmaktır. O da yetmez orada yaşayanları da mutlu edebilmektir' sözü ile esasen yaşanabilir ve sürdürülebilir şehir kavramının ne anlama geldiğini o yıllarda söylediğini kaydetti.



Görür, "NİGEP kendisini Niğde'nin gelişmesinde huzursuz hisseden sorumluluk duyan ve bu şehrin insanlarını mutlu etmeyi arzulayan başta önceki Valimiz Necmettin Kılıç ve bu günkü valimiz Ertan Peynircioğluna ve milletvekillerimize ve tüm emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.



İletişim Fakültesi Dekanı NİGEP yürütücüsü Prof. Dr. Selen Doğan da 2,5 yıl süren uzun soluklu çalışmayı bitirdiklerini belirterek, hazırlanan Niğde İl Gelişme Planı'nın Niğde Valiliği Web sitesinde yer aldığını kaydetti.