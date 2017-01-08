Niğde Demirkazık'ta Sarıkamış Şehitlerini Andılar

Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çamardı İlçesi'nde bulunan Demirkazık Dağı eteklerinde 5 kilometrelik, 'Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi.



Yürüyüşe, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Harun Turhan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından atkı, bere ve eldivenlerin dağıtıldığı programda ilk olarak Demirkazık dağ evinde tören düzenlendi. Dağ evinden başlayan yürüyüş, Demirkazık dağı eteklerinde 5 kilometre sürdü. Programın sonunda katılımcılara helva ile ekmek dağıtıldı. Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiklerini söyledi. Peynircioğlu, "Sarıkamış'ta Allahu Ekber Dağı'nda hayatlarını kaybeden çoğu da soğuktan hayatlarını kaybeden atalarımızı anmak için buradayız. Bildiğiniz gibi Allahu Ekber Dağı'nda Ruslara karşı savaşan Osmanlı askerleri, Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından yani Suriye'den, Iraktan, Filistin'den ve Anadolu'nun dört bir yanından yani üç kıtadan toplanarak Allahu Ekber Dağı'na gelmişler. Vatan için, bayrak için hayatlarını seve seve feda etmişlerdir. Biz bugün onlara olan minneti huzuru göstermek adına burada bir araya geldik" dedi.