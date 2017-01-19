Neymar'ın Filmi "Xxx" Haftaya Sinemalarda!

Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Neymar en büyük hayalini gerçekleştirdi. Brezilyalı, xXx: The Return of Xander Cage filminde Vin Diesel ve Samuel Jackson'a eşlik edecek.

Başrollerini Vin Diesel ve Donnie Yen'in paylaştığı, xXx: The Return of Xander Cage (Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü) filminin sürpriz oyuncusu Barcelona'lı Neymar oldu.

"ÇOK SABIRSIZLANIYORUM"

Brezilyalı golcü bir filmde oynamanın her zaman hayali olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı: Daima bir filmde oynamak istemiştim. Çünkü bu deneyimi de hissetmek istiyordum. Ancak bunun Vin Diesel ve Samuel Jackson'la olacağını hiç düşünmemiştim. Çok sabırsızlanıyorum.

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ROLÜNÜ SAKLI TUTUYOR

Filmin fragmanında Neymar'ın da bulunduğu sahneden küçük bir kesit bulunuyor. Ancak yıldız futbolcunun rolü hala saklı tutuluyor.

Film 27 Ocak cuma günü vizyona girecek. Yıldız futbolcunun beyaz perdedeki performansı merakla bekleniyor.