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New York Borsası Yükselişle Kapandı
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New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü kazançlarla tamamladı.

New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 94,85 puan (yüzde 0,48) yükselişle 19.827,25 puandan kapanırken 5 işlem günü üst üste kayıp serisi sona ermiş oldu.

Standard & Poor's 500 Endeksi 7,62 puan (yüzde 0,34) artışla 2.271,31 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 15,25 puan (yüzde 0,28) değer kazanarak 5.555,33 puana ulaştı.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın ABD Kongresindeki törende yemin ederek yaptığı ilk resmi konuşmasının ardından New York borsasında kayıplar görüldü. Ancak, endeksler ilerleyen saatlerde toparlanarak kayıplarını geri kazandı.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,3, Standard & Poor's 500 yüzde 0,2 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Borsanın kapandığı saatte ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 53,17 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 yükselişle 55,43 dolardan işlem görüyordu.

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