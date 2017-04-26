New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin vergi reformu tasarısını açıklamasının ardından günü kayıplarla tamamladı.



Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 21,03 puan (yüzde 0,10) düşüşle 20.975,09 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,16 puan (yüzde 0,05) azalışla 2.387,45 puana geriledi.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 0,27 puan değer kaybıyla 6.025,23 puandan günü tamamladı.



Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bugün, vergi reformu tasarısına dair önemli açıklamalarda bulundu.



Söz konusu açıklamaların vergi reformu tasarısıyla ilgili çok fazla detay vermediğine işaret eden uzmanlar, bu nedenle yatırımcıların tasarıyı zayıf bulduğunu ve borsada satış pozisyonu aldığını belirtti.