NBA Oyuncusunun Kız Kardeşini Kaybetmesi Arda Turan'ı Üzdü

Barcelona forması giyen milli oyuncu Arda Turan, sosyal medya hesabı üzerinden NBA' de Boston Celtics forması giyen ve kız kardeşini trafik kazasında kaybeden Isaiah Thomas için bir paylaşımda bulundu.

Arda, dünyaca ünlü spor kanalı BBC Sport'un haberini paylaştı ve ''Respect! #IsaiahThomas'' ( Saygı duyuyorum) notunu ekledi.

CHICAGO MAÇINDA 33 SAYI ATMIŞTI

Kız kardeşini kaybeden Isaiah Thomas, Chicago maçında süre aldığı 38 dakikada 33 sayı, 5 ribaund, 6 asist, 1 top çalma istatistikleriyle harika bir maç çıkardı. Bu performansa rağmen mücadeleyi 106-102 Bulls kazandı.