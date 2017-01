Nba All-Star Oylamasından İlk Sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) New Orleans kentinde düzenlenecek 2017 All-Star maçı kadrolarını belirlemek amacıyla devam eden oylamanın ilk turu sona erdi.



NBA'de 19 Şubat 2017 tarihinde New Orleans Pelicans'ın sahası Smoothie King Center'da düzenlenecek 66'ncı All-Star maçında mücadele edecek oyuncuların belirlenmesi adına devam eden oylamanın ilk turu sonuçlandı.



NBA'den yapılan açıklamada, basketbolseverlerin oylamanın ilk turuna geçen yıla oranla yüzde 138 daha fazla ilgi gösterdiği ve şu ana kadar 11 milyon 174 bin oy kullanıldığı belirtildi.



İlk tur sonuçlarına göre, son şampiyon Cleveland Cavaliers'ın yıldızları LeBron James (595 bin 288) ve Kyrie Irving (543 bin 30) genel oylamada ve Doğu Konferansı'nda en çok tercih edilen iki oyuncu oldu.



Batı Konferansı'nda ise Golden State Warriors'ın yıldızları Kevin Durant (541 bin 209) ve Stephen Curry (523 bin 597) listenin ilk iki sırasında yer aldı.



Kadro seçiminin yüzde 50'sinin taraftarlarca belirleneceği oylamada bu yıl ilk kez, NBA oyuncuları ve basketbol medyasının oyları diğer yüzde 50'ye etki edecek.



Basketbolseverler, NBA'in resmi internet sayfasının yanı sıra Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinden de oy kullanabiliyor. NBA oyuncuları ve basketbol medyasının oylama işlemleri ise gelecek hafta başlayacak.



NBA All-Star'da ilk oylama sonuçları şöyle:



Doğu Konferansı





1- LeBron James (CLE) 595,288





2- Giannis Antetokounmpo (MIL) 500,663





3- Kevin Love (CLE) 250,347





4- Joel Embiid (PHI) 221,984





5- Carmelo Anthony (NY) 189,817





6- Jimmy Butler (CHI) 189,066





7- Kristaps Porzingis (NY) 184,166





8- Paul George (IND) 138,332





9- Hassan Whiteside (MIA) 72,628





10- Jabari Parker (MIL) 64,141





Oyun kurucular



1- Kyrie Irving (CLE) 543,030





2- Dwyane Wade (CHI) 278,052





3- DeMar DeRozan (TOR) 253,340





4- Isaiah Thomas (BOS) 193,297





5- Derrick Rose (NY) 129,924





6- Kyle Lowry (TOR) 128,940





7- John Wall (WAS) 87,360





8- Jeremy Lin (BKN) 59,562





9- Kemba Walker (CHA) 52,122





10- Avery Bradley (BOS) 32,822





Batı Konferansı



1- Kevin Durant (GS) 541,209





2- Zaza Pachulia (GS) 439,675





3- Kawhi Leonard (SA) 341,240





4- Anthony Davis (NO) 318,144





5- Draymond Green (GS) 236,315





6- DeMarcus Cousins (SAC) 202,317





7- Karl-Anthony Towns (MIN) 125,278





8- LaMarcus Aldridge (SA) 101,724





9- Blake Griffin (LAC) 100,524





10- Marc Gasol (MEM) 97,370





Oyun kurucular



1 Stephen Curry (GS) 523,597





2 James Harden (HOU) 519,446





3 Russell Westbrook (OKC) 501,652





4 Klay Thompson (GS) 293,054





5 Chris Paul (LAC) 173,830





6 Damian Lillard (POR) 117,857





7 Eric Gordon (HOU) 76,609





8 Manu Ginobili (SA) 65,832





9 Andre Iguodala (GS) 64,247





10 Zach LaVine (MIN) 53,642