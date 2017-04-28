Nazilli'de Bulunan El Bombası Fünye ile Patlatıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediyenin temizlik işçilerinin bulduğu el bombası fünyeyle patlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediyenin temizlik işçilerinin bulduğu el bombası fünyeyle patlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinde, Nazilli Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, arazideki çöpleri temizledikleri sırada patlamamış bir el bombası buldular.
İşçilerin durumu polise haber vermesinin ardından, olay yerine gelen ekipler, bölgeyi boşaltarak etrafa şerit çekti.
İl Emniyet Müdürlüğünden gelen bomba imha uzmanları paslanmış haldeki el bombasını uzaktan fünyeyle patlattı.