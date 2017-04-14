Nazilli Belediyespor-Kocaeli Birlikspor: 0-3





STAT: İlçe



Hakemler: Ali Adıgüzel (xx), Mehmet Pekmezci (xxx), Yasin Kılıç (xxx)



NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Metin (x)- Sabri (x), Berkay (xx), Mert Çakar (x) (Dk.39 Fatih x), Yüksel (xx), Zafer (xx), Gökhan (x), Tuna (x), Ali (x) (Dk.70 Hüseyin x), Semih (x) (Dk.61 Gürhan), Mert Çapar (xx)



KOCAELİ BİRLİKSPOR: Ahmet (xxx)- Kürşat (xxx), Turgay (xxx), Ali (xx) (Dk.81 Erdi), Umut (xxx), Onur (xx) (Dk.46 Aydın xxx), Fatih (xxx), Uğur (xx) (Dk.74 Mehmet x), Gökhan (xxx), Emre (xx), Burak (xx)



GOLLER: Dk.9 Turgay, Dk.21 (penaltı) Onur, Dk.90 (penaltı) Aydın (Kocaeli Birlikspor)



KIRMIZI KARTLAR: Dk.90 Tuna (Nazilli Belediyespor), Dk.76 Emre (Kocaeli Birlikspor)



SARI KARTLAR: Berkay, Zafer, Sabri, Gökhan (Nazilli Belediyespor), Emre (Kocaeli Birlikspor)SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor ve Ofspor galibiyetleriyle play off yolunda umut tazeleyen Nazilli Belediyespor, ilk 5 mücadelesi veren Kocaeli Birlikspor'a kendi sahasında 3-0 oldu. Play Off'a havlu attı. Siyah beyazlı ekip 43 puanda kaldı. Bu galibiyetle puanını 52'ye çıkaran Kocaeli Birlikspor 5'inci basamağa yükselip bitime 2 maç kala play off için büyük avantaj yakaladı.



9'uncu dakikada Kocaeli Birlikspor öne geçti. Kürşat'ın sol kanattan kullandığı kornerde topu iyi yükselen Turgay, kafayla fileleri havalandırdı: 0-1.



21'inci dakikada konuk takım penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Sabri'nin ceza sahasında topa elle müdahalesini hakem Ali Adıgüzel penaltıyla cezalandırdı, atışı gole çeviren Onur topu ağlarla buluşturdu: 2-0..



67'nci dakikada Mert Çapar'ın pasıyla buluşan Ali'nin şutunda Nazilli Belediyespor sonuç alamadı.



76'ıncı dakikada Nazilli Belediyespor atağını elle kesen Kocaeli Birliksporlu Emre ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla takımı 10 kişi bıraktı.



90'ıncı dakikada Kocaeli Birlikspor farkı üçe çıkardı. Gökhan'ın ceza alanında Umut'u düşürmesiyle hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Aydın ağları sarstı: 0-3.



90'ıncı dakikada Nazilli Belediyesporlu Tuna bir faul pozisyonu sonrası hakeme itiraz edince kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



- Nazilli