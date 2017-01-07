Nazilli Belediyespor Kampı Galibiyetle Bitirdi

ANTALYA'daki ikinci yarı hazırlıklarını tamamlayan Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, son hazırlık maçında Kırklarelispor'u 3-1 yenerek olumlu sinyaller verdi.



Antalya'da oynadığı maçlarda Bayburt İl Özel İdare ile 1-1 berabere kalıp, Hatayspor'u 2-0 yenen Nazilli Belediyespor, son maçta sergilediği performansla teknik direktör Ahmet Kazım Ertem'i umutlandırdı. Tecrübeli çalıştırıcı alınan skordan ziyade takımın oyununun kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Ligin ilk yarısında maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. İkinci devreye çok daha iddialı ve güçlü giriyoruz "dedi. - Nazilli