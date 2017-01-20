Nazilli Belediyespor Gökdeniz'le Anlaştı

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefini play off olarak belirleyen Nazilli Belediyespor, Manisaspor'un genç santrforu Gökdeniz Varol'u kadrosuna kattı.



Siyah beyazlıların 21 yaşındaki oyuncuyu 20 bin TL karşılığında sezon sonuna kadar kiraladığı belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altyapısından yetişerek Manisaspor'da profesyonel olan genç oyuncu, bu sezon 1'inci Lig'de 2 karşılaşmaya çıktı. Gökdeniz, 1 defa da U19 Milli Takımı'nda görev yaptı. - Nazilli