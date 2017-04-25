Nalan Tuntaş'a 22. İzmir Kitap Fuarı'nda yoğun ilgi

Yitik Ülke Yayınları'ndan çıkan son kitabı, 80'li yıllardan günümüze uzanan bir kendini sorgulayış hikayesi 'Zirvede'yi imzalayan yazar Nalan Tuntaş'a oldukça yoğun bir ilgi vardı. Kitap fuarlarında insanları, özellikle de gençleri kitap alırken görmekten mutlu olduğunu söyleyen Tuntaş, "Okuru az olan bir ülke olduğumuz için üzülüyorum. Fakat fuarlarda bu hüznümü biraz da olsa giderebiliyorum. Büyük bir heyecanla yazmaya başlayıp kitap yayınlandıktan sonra gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalıyoruz. Kitap okumayan bir milletiz. Ama yine de pes etmiyorum. Kitap yazmanın heyecanı bambaşka" dedi.

Zirvede romanının ardından yeni bir kitap üzerinde çalışmaya başlamadığını vurgulayan Tuntaş, "Sanatın her dalında olduğu gibi edebiyatta da bir yozlaşma var. Yazdığınız kitabın değerinden çok onu nasıl pazarladığınız önemli olmuş durumda. Bugün 'çok satanlar' listelerinde edebiyat eseri sayamayacağımız kitaplar yer alıyor. Bu da büyük şirketlerin elinde olan yayınevlerinin yarattığı bir ortam. İçeriği edebiyat olmayan kitaplar bu yayınevleri tarafından öne çıkarılıyor. Daha kitap piyasaya çıkmadan 'çok satıyor' diye lanse ediliyor. Bu ortamda hemen yeni bir kitap yazmayı düşünmüyorum. Biraz durup dinlenmek, kafamdakileri yerli yerine oturtmak istiyorum" diye konuştu.

Fuarda, okurun oldukça yoğun ilgi gösterdiği, 'Zirvede' kitabını imzalayan Tuntaş, kitabın konusu ile ilgili şu bilgileri verdi; "Acılar içinde geçen çocukluk yıllarından sonra gerçek aşkı bulduğu yanılgısıyla kendisini erkeğinin güvenli kolları arasına bırakan Zeynep, çok geçmeden aradığının bu olmadığını fark eder. İşte o zaman aşkın ne olduğunu sorgulamaya başlar ve kendini derin bir hesaplaşmanın içinde bulur."

Nalan Tuntaş Kimdir?

1975 yılında İzmir Amerikan Kız Lisesi Edebiyat Bölümü'nden mezun olan sanatçı önceleri resim çalışmalarına yönelerek 1991-1998 yılları arasında altı karma sergiye katıldı. 1995'te İçimdeki Yalnızlık adlı öykü kitabı, 1999'da Baharda Yağmura Özlem adlı romanı, 2002'de ise Saatin Durduğu An adlı öykü kitabı, 2007'de ZorYıllar, 2009'da Gölge Kadın, 2011'de Cahide adlı romanları yayınlandı. Eserlerinde genellikle toplumsal ilişkiler içinde bireyin yalnızlığını, çağına tanıklığını ele alan Nalân Tuntaş, AKKÖY Kültür-Sanat Edebiyat-Turizm ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Edebiyatçılar Derneği üyesidir.

