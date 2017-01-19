Myp Lideri Yılmaz'dan Türkiye, İsrail ve Azerbaycan'a İşbirliği Çağrısı

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yaptığı açıklamada, "İsrail, Türkiye ve Azerbaycan siyasi ve savunma işbirliği yapmak zorunda" dedi.



MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yaptığı açıklamayla üç ülkeye işbirliği çağrısında bulundu. Yılmaz, "İsrail, Türkiye ve Azerbaycan siyasi ve savunma işbirliği yapmak zorunda. Üç kardeş ülkeden bahsediyorum. Beraber yapacak çok iş var. Ortak kaderi ortak geçmişi ve ortak geleceği olan üç ülke. Bu üç ülke bölge ve dünya barışının teminatı olabilecek güce sahiptir. İç meselelerle uğraşırken ekonomik ve siyasi olarak çok şey kaybediyoruz. Halbuki bölgeye şekil verip dünyanın kaynaklarına hükmedebiliriz" dedi.



Üç ülkenin ekonomik ve savunma işbirliği yapmasının şart olduğunu söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Üç ülke bir protokol imzalamalı ve aralarında ekonomik işbirliği ile beraber savunma işbirliğini muhakkak pekiştirmelidirler. Ortak bir gelecek muhakkak planlanmalıdır. Gelecek bu işbirliğini üç ülke adına da zorunlu hale getirmiştir. Birkaç yıl içinde bu işbirliğinin zarureti daha da net ortaya çıkacaktır. Hazar 'da bir aradaydık yine olabiliriz. Bizim birlikte dünyaya hükmeden medeniyete beşik olan ortak bir ülkemiz vardı. Hazar Türk Musevi İmparatorluğu yüzyıllarca bölgeye ve dünyaya şekil vermiştir. O gün o büyük devleti kurup yönetenler bugün daha geniş birleşik bir coğrafya da yaşamaktadırlar. Birliğin önünde engel ne? Suni gündemler dışında bir engel yok. Bu konu da bir adım atılırsa her üç ülkede bu birliktelikten tarifsiz bir zenginlik güven ve barışa ulaşabilir. Bütün mesele bu konuyu bir proje olarak üç ülkenin benimsemesidir. Yakın geleceğin bölgede oluşacak resim bu olacaktır" dedi. - İSTANBUL