Mutko "Fıfa, Rusya'ya Güvenerek En İyi Kararlarından Birini Verdi"

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Rusya Futbol Birliği Başkanı Vitaliy Mutko, Rusya'ya 2018 Dünya Kupası'nı düzenleme hakkının tanınmasının FIFA'nın en iyi kararlarından birisi olduğunu bildirdi.



Daha önce Fransız basını, Fransa Savcılığı'nın 2018 ve 2022 yıllarında dünya kupasına ev sahipliği yapacak ülkelerin seçim sürecine ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı. Davalar "yolsuzluk", "suç örgütü", "yetkilerin yasadışı kullanımı" maddelerinden açıldı.



Mutko gazetecilere yaptığı açıklamada, "Skandallara hazır olunması gerek. Politikacılar sürekli gölge düşürmeye, skandallar yaratmaya çalışıyorlarsa,bu onları aşağıya çeker. Bizim herşeye sakin yaklaşmamız gerek. Biz adil bir şekilde ev sahipliği yapma hakkını elde ettik. Bunun FIFA'nın en doğru kararlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Bu skandallara dikkat etmemek gerek" ifadelerini kullandı.