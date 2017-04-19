Musullu Göçmenlere Yardım Çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Irak'ın Musul kentini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında evlerinden ayrılmak zorunda kalanlara yardım etmenin farz olduğunu söyledi.



Birliğin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, göçmenlere yardım dağıtma çalışmaları kapsamında Musul'un doğusunda 40 binden fazla göçmenin barındığı Nergizli Çadır Kampını ziyaret eden Karadaği, Arap ve dünya ülkelerine, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Iraklılara yardım etmeleri çağrısında bulundu.



Katarlı bir hayırseverden Nergizli Çadır Kampı'ndaki 16 bin aileye 20 gün yetecek temel gıda yardımında bulunduklarını aktaran Karadaği, söz konusu yardımları Kürt İslam Birliği'nin destekleriyle göçmenlere ulaştıklarını belirtti.



Bölgedeki yetkililerin, gelen yardımların göçmenlerin ihtiyaçlarını giderme konusunda yetersiz kaldığınını söylediğini vurgulayan Karadaği, Musul'dan ayılmak zorunda kalanların durumlarının ele alınacağı bir konferansın gerçekleşmesi için hükümetler, zenginler, insani yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunarak, acil yardıma muhtaç bu insanlara yardım etmenin farz olduğunu kaydetti.