Musul'un Doğusu Deaş'tan Geri Alındı





Irak'ta Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu tüm şiddetiyle sürüyor. Askeri yetkililer, kentin doğusunun terör örgütünden tamamen temizlendiğini duyurdu. Ayrıca DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul Büyük Camisi'nin de militanlardan kurtarıldığı belirtildi.



Irak Terörle Mücadele Gücü Lideri Talip Şigati, yaptığı açıklamada, Musul'un doğusunun (Dicle Nehri'nin doğusu) tamamının DEAŞ'tan geri alındığını yineleyerek, Musul'un batısını da terör örgütünden kurtarma operasyonu planlarını çizdiklerini dile getirdi.



Ayrıca Başbakan Haydar el-İbadi geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında, DEAŞ kontrolündeki Musul'un batısı için harekat hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.



Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile mücadelede çıkan çatışmalarda şu ana kadar bin 700 Peşmergenin öldüğü, 9 bin 700 Peşmergenin ise yaralandığı bildirildi.



Irak Ordusu dün ise Musul'un simgesi olarak bilinen Nebi Yunus Türbesi'ni kontrol altına almıştı.



Ordu güçleri ile DEAŞ militanları arasında devam eden şiddetli çatışmalardan kaçan vatandaşlar ise Sukker Mahallesi üzerinden güvenli bölgelere geçiyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Irak Askeri Musul alındı geri DEAŞtan Musulun doğusu Silahlı çatışma Ordu IŞİD Gepost: 18 januari 2017