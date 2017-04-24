Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ta Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında koalisyon güçlerinin kentin batı yakasında düzenlediği hava saldırısında biri üst düzey 11 militanın öldürüldüğü belirtildi.



Irak Hava Kuvvetlerinden Yarbay Mayin Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının Zencili Mahallesi'ndeki bir evde toplantı yaptığı istihbaratı üzerine söz konusu hedefin uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından vurulduğunu söyledi.



Bombardıman sonucu biri üst düzey 11 militanın öldürüldüğünü aktaran Yarbay Abdullah, bir sivilin de saldırıda hayatını kaybettiğini, bir çocuğun ise yaralandığını ifade etti.



Telafer'den 96 sivil güvenli bölgelere kaçtı



Öte yandan Irak ordusunda görevli Binbaşı Emir Abdulkerim eş-Şuhvani, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Telafer ilçesinin doğusundaki köylerden aralarında kadın ve çocukların da olduğu 96 sivilin güvenli bölgelere kaçtığını aktardı.



Şuhvani, DEAŞ'tan kaçan sivillerin Peşmerge güçlerinin kontrolündeki "Eski Musul" bölgesine ulaştığını kaydetti.