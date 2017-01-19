Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak ordusunun Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilçesini terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı bildirildi.



Musul Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah başlatılan operasyon neticesinde Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilçesinin tamamının DEAŞ'tan geri alındığını belirtti.



Ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Telkeyf, DEAŞ'ın kentin kuzeyindeki "son kalesi" olarak biliniyordu.



Ordu güçleri, üç aydır Telkeyf'i kuşatma altında tutuyordu. Söz konusu durum binlerce ailenin yaşadığı ilçede insani krize neden olmuştu.