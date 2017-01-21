Mustafa Yumlu İmzayı Atıyor!

Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega'yı transfer ederek forvet hattını güçlendiren Trabzonspor'da bir de ayrılık yaşanmak üzere.

Rodallega'ya karşılık olarak Akhisar'a verilecek olan Mustafa Yumlu, Ege temsilcisiyle büyük oranda anlaşmaya vardı.

Bordo-mavili takımın takas teklifini kabul ederek Akhisar Belediyespor'la görüşen Mustafa'nın transferinde küçük pürüzlerin kaldı. Yıllık ücret konusunda pazarlık yapan iki tarafın kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.

Trabzonspor, Rodallega için Yumlu + 700 bin euro ödeyecek.



Kaynak: Fotomaç



