Muslera, Atiker Konyaspor Maçına Yetişmeyi Hedefliyor

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olacakları maça kadar elindeki sakatlığın geçmesini umduğunu söyledi.



Antalya kampı sırasında el parmağında kırık meydana gelen sarı-kırmızılı file bekçisi, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Bir kaleci egzersizinde top önce direğe, sonra da elime çarpınca böyle bir sakatlık gerçekleşti. Hem doktorumuzla hem de kaleci antrenörümüzle hazırladığımız bir program var. Kalecilik anlamında yapabildiğim hareketler yok ama fiziksel antrenmanlarıma devam ediyorum. Hedefim Atiker Konyaspor maçına yetişmek. Umarım gerçekleşir." ifadelerini kullandı.



Kendisinin yanı sıra takımın diğer kalecileri Cenk Gönen ve Eray İşcan'ın da sakat olmasına değinen Muslera, yarın Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile yapılacak dostluk maçına değinerek, "Kadroda iki genç arkadaşımız var. Batuhan Ahmet Şen daha önce de bizimle antrenmanlara çıkıyordu. Ahmet Gül de aramıza katıldı. İkisi de iyi ve potansiyelli kaleciler. Öğrenecek çok şeyleri var. Bizimle birlikte antrenman yapmaları onlar için büyük avantaj. Sakatlıklardan ötürü Suudi Arabistan'daki maçta Batuhan kalede olacak. Onun için önemli bir tecrübe." değerlendirmesinde bulundu.



Muslera, verilen aradan sonra ligde sırasıyla Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor ile yapacakları maçların deplasmanda oynanacak olmasıyla ilgili, "Bu iki maç da çok önemli. Galip gelmek bize moral verecek. Ancak iyi başlayıp sonrasında kötü sonuçlar da alabilirsiniz. Bu nedenle sadece bu iki maça değil tüm müsabakalara en iyi şekilde hazırlanıp, en iyi sonuçları alıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.