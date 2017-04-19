Musa Aydın'dan Milli Güreşçilere Moral Ziyareti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı ile yemekte bir araya geldi.

Musa Aydın'dan Milli Güreşçilere Moral Ziyareti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı ile yemekte bir araya geldi.

Başkan Aydın, 2-7 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın kampına moral ziyaretinde bulundu.

Milli güreşçilerle akşam yemeği yiyen Aydın, sporculara başarı dileklerinde bulundu. Daha sonra Aydın, teknik ekiple toplantı yaptı. - İSTANBUL

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