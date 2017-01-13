Muş Valisi Yavuz, Uşaklı İş Adamlarıyla Buluştu

UŞAK (AA) - Muş Valisi Seddar Yavuz ve beraberindeki heyet, Uşaklı iş adamlarıyla bir araya geldi.



Vali Yavuz, ilk olarak Uşak Valisi Ahmet Okur'u makamında ziyaret etti.



Daha sonra Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile bir araya gelen Yavuz, bir önceki görev yeri olan Uşak'taki esnafları gezdi.



Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde (UOSB) Uşaklı iş adamlarıyla düzenlenen toplantıya katılan Yavuz, Muş'a yatırımcı çekmek istediklerini söyledi.



Muş'ta uygulanan teşvik programları hakkında bilgi veren Muş Valisi Yavuz, doğu ile batı arasında yatırım köprüleri kurulmasının önemli olduğunu ifade etti.



Uşak Valisi Okur ise, Türkiye'nin top yekun bir kalkınma hamlesi içinde olduğunu belirterek, "Üretmek, ürettiğimizi satmak ve ekonomiyi güçlendirmemiz gerekiyor. Hükümetimiz önemli teşvik paketlerini uygulamaya koydu." dedi.



Toplantının ardından Vali Yavuz ve beraberindekiler, Ulubey kanyonlarını gezdi.